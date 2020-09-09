Спасатели избавили пензячку от ставшего опасным украшения

09.09.2020 | 11:15

Во вторник, 8 сентября, в 16:40 в Пензенский пожарно-спасательный центр позвонил житель города.

Мужчина, проживающий на улице Антонова, рассказал, что его жена не может снять кольцо. Палец распух, и украшение сдавило его, причиняя боль.

Спасатели, прибывшие по адресу, при помощи слесарного набора сняли кольцо. «Наши сотрудники помогли пензячке избавиться от оков», - пошутили в ППСЦ, комментируя ситуацию.

Это не первый случай, когда спасателям приходится выручать женщин, неспособных самостоятельно избавиться от ювелирных изделий.

Нередко специалисты в такой ситуации используют прибор под названием «Гравер». В феврале 2019 года с его помощью они перепилили кольцо на руке молодой пензячки, а затем удалили, задействовав особый инструмент.

Также спасатели помогли снять с распухшего пальца украшение молодой маме, которая не могла покинуть квартиру из-за двухлетнего ребенка. С такой же проблемой обращались беременная пензячка и даже роженица. А в одном случае в ловушку попалась трехлетняя девочка.