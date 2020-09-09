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Происшествия

Спасатели избавили пензячку от ставшего опасным украшения

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Во вторник, 8 сентября, в 16:40 в Пензенский пожарно-спасательный центр позвонил житель города.

Мужчина, проживающий на улице Антонова, рассказал, что его жена не может снять кольцо. Палец распух, и украшение сдавило его, причиняя боль.

Спасатели, прибывшие по адресу, при помощи слесарного набора сняли кольцо. «Наши сотрудники помогли пензячке избавиться от оков», - пошутили в ППСЦ, комментируя ситуацию.

Это не первый случай, когда спасателям приходится выручать женщин, неспособных самостоятельно избавиться от ювелирных изделий.

Нередко специалисты в такой ситуации используют прибор под названием «Гравер». В феврале 2019 года с его помощью они перепилили кольцо на руке молодой пензячки, а затем удалили, задействовав особый инструмент.

Также спасатели помогли снять с распухшего пальца украшение молодой маме, которая не могла покинуть квартиру из-за двухлетнего ребенка. С такой же проблемой обращались беременная пензячка и даже роженица. А в одном случае в ловушку попалась трехлетняя девочка.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

А с мылом снимать не пробовали?

Или еще лайфхак: заматываешь палец плотно ниткой и потом по намотанному снимаешь кольцо, а затем разматываешь нитку.

Гость||

Какая глупая пензячка. Она бы еще бошку в батарею засунула.

Гость||

От половой жизни разнесет так, что и гардероб придется менять.

Гость||

Оплодотворение раздувает.

Гость||

Одни дебилы пишут? Или малолетки?

Гость||

Гость писал(a):

Одни дебилы пишут? Или малолетки?
ты чтоли кольцо снять не смогла?

Гость||

Почему сразу дебилы, это правда жизни, гормональный фон изменился, вес полез. Совокупление оно такое.

Гость||

Даже здесь без ошибок не напишешь в слове из трех букв три ошибки)))

Гость||

Гость писал(a):

Одни дебилы пишут? Или малолетки?
Сказала она обиженно.

Гость||

Учи русский язык)

Гость||

Вот зачем ты здесь пишешь?

Гость||

Зачем вообще носить украшения, это же неудобно. Чем сложнее ногти, чем проще девушка.

Гость||

Чем сложнее ногти, тем проще девушка.

Имя: Гость
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