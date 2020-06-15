На Днепропетровской исследуют трубу, в которую провалился ребенок

15.06.2020 | 19:17

В Пензе проводится проверка по факту травмирования девочки при падении в металлическую трубу.

Информация об этом появилась в понедельник, 15 июня, на сайте областного пожарно-спасательного центра.

«14 июня в районе улицы Днепропетровской в трубу, выходящую из земли, провалилась девочка, самостоятельно выбраться не может. Спасатели извлекли травмированного ребенка из трубы и передали сотрудникам скорой помощи», - сообщается на сайте ППСЦ.

Старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая уточнила, что, по имеющейся информации, девочка повредила ногу.

«По данному факту организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», - пояснила Татьяна Махницкая.

Специалисты намерены изучить обстоятельства случившегося и определить степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка. Также будет исследована труба «с целью установления, частью какой конструкции она является, кто занимается ее возможным обслуживанием и эксплуатацией».