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Происшествия

Справивший нужду прилюдно пензенец устроил драку с прохожим

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В пензенском микрорайоне Север нетрезвый 21-летний горожанин распустил руки из-за замечания прохожего. Инцидент произошел во вторник, 2 июня, около 21:00.

Молодой пензенец отправился с визитом к друзьям. Некоторое время компания весело проводила время за распитием спиртного, затем распаленный градусом гость вышел на крыльцо подъезда освежиться.

Забыв о приемлемом в обществе поведении, молодой человек прилюдно справил нужду. В это время мимо проходила супружеская пара. Муж сделал замечание потерявшему ориентиры пензенцу, тот отреагировал агрессивно - полез в драку.

Шум и крики привлекли внимание жильцов дома, и они вызвали правоохранителей. Вскоре на место прибыл экипаж группы задержания Росгвардии. Агрессора остановили и задержали.

«Для дальнейшего разбирательства мужчина был доставлен в УМВД России по Пензе», - сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото пресс-службы управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

А сколько у него см?

Гость||

Пакакал с

Щтоль?

Гость||

Вот так обоссанцы становятся засранцами?

Гость||

А почему жена у парня не покурила?

Гость||

Там балда как полторашка.

Гость||

надо было обоссаца

Гость||

Все вот эти комментарии красноречивый показатель нынешнего интеллекта (точнее его полного отсутствия) современных пензюков! Печально все это, полная деградация!

Гость||

Суровые будни.

Мото (гость)||

А я знаю этого пензенца. Это же Меллер справлял нужду у подъезда, он всегда так делает

Гость||

Эх жалко там лифта не было!

Гость||

а что делать простому люду если ельцин б.н.президент всей страны нужду справляет также а засмущались

Гость||

Гордишься знакомством с отбросами общества?

Гость||

Произошло катастрофическое увеличение уродов за последние годы.РЕЗУЛЬТАТ ПОЛНОГО БЕЗДЕЙСТВИЯ МВД.ПРАКТИЧЕСКИ ЭТО ПРОИСХОДИТ ЧУТЬ ЛИ НЕ В КАЖДОМ ДВОРЕ.7428

Гость||

У него мало см)))

Гость||

А у него ведь есть мама, кторая его выкормила и воспитала таким.

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12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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