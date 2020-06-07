Справивший нужду прилюдно пензенец устроил драку с прохожим

07.06.2020 | 10:24

В пензенском микрорайоне Север нетрезвый 21-летний горожанин распустил руки из-за замечания прохожего. Инцидент произошел во вторник, 2 июня, около 21:00.

Молодой пензенец отправился с визитом к друзьям. Некоторое время компания весело проводила время за распитием спиртного, затем распаленный градусом гость вышел на крыльцо подъезда освежиться.

Забыв о приемлемом в обществе поведении, молодой человек прилюдно справил нужду. В это время мимо проходила супружеская пара. Муж сделал замечание потерявшему ориентиры пензенцу, тот отреагировал агрессивно - полез в драку.

Шум и крики привлекли внимание жильцов дома, и они вызвали правоохранителей. Вскоре на место прибыл экипаж группы задержания Росгвардии. Агрессора остановили и задержали.

«Для дальнейшего разбирательства мужчина был доставлен в УМВД России по Пензе», - сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе регионального управления Росгвардии.