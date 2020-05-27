В Пензенской области пропал 34-летний мужчина

27.05.2020 | 08:04

В Пензенской области разыскивают Петра Викторовича Гришакова. 34-летний мужчина проживал в селе Рахмановка Вадинского района. С 19 мая его местонахождение неизвестно.

«Помогите найти человека!» - обратились к жителям региона волонтеры местного отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Рост пропавшего 173 см, телосложение среднее, волосы русые, глаза голубые. В день исчезновения он был одет в черную куртку и черные спортивные штаны.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный)», - призвали добровольцы пензенцев.