В Пензенской области пропал 34-летний мужчина

В Пензенской области разыскивают Петра Викторовича Гришакова. 34-летний мужчина проживал в селе Рахмановка Вадинского района. С 19 мая его местонахождение неизвестно.
«Помогите найти человека!» - обратились к жителям региона волонтеры местного отделения поискового отряда «Лиза Алерт».
Рост пропавшего 173 см, телосложение среднее, волосы русые, глаза голубые. В день исчезновения он был одет в черную куртку и черные спортивные штаны.
«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный)», - призвали добровольцы пензенцев.
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