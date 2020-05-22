Происшествия

В пензенском магазине дебошир выпил спиртное прямо у прилавка

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В магазине, расположенном на улице Луначарского в Пензе, посетитель устроил настоящий дебош. Инцидент произошел во вторник, 19 мая.

Сигнал о хулиганстве поступил в правоохранительные органы. Через несколько минут у магазина остановилась машина с экипажем группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Стражей порядка встретили сотрудники магазина.

Продавец-кассир указал на пьяного мужчину. По словам работника торговой точки, посетитель взял с витрины бутылку спиртного, открыл ее и начал поглощать содержимое прямо в торговом зале.

В ответ на замечания дебошир стал кричать, нецензурно браниться, размахивать руками и попытался затеять драку.

«Росгвардейцы задержали 43-летнего гражданина и для дальнейшего разбирательства доставили в городское управление МВД», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Это не первый случай, когда пленники зеленого змия употребляют спиртное непосредственно в магазине. Житель Белинского попытался украсть бутылку водки. Когда же сотрудники попытались отнять у него спиртное, мужчина откупорил емкость и успел выпить около 100 граммов.

А житель села Неверкино, решивший совершить ночную кражу из местного магазина, наполнил пакеты спиртным, сигаретами, жвачкой, освежающими конфетами и даже мороженым, но не утерпел и выпил пол-литра коньяка, а потом уснул под прилавком. Утром крепко спящего злоумышленника обнаружили сотрудники охраны магазина.

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Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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