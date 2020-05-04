В Пензе косуля застряла между прутьями ограждения

04.05.2020 | 19:12

В Пензе дикое животное пострадало от встречи с цивилизацией. В районе улицы Пушанина, 8, между прутьями ограждения застряла косуля.

Утром в понедельник, 4 мая, зверя обнаружили местные жители, выгуливавшие собаку. Они обратились в поисково-спасательную службу. Сигнал поступил на пульт дежурного в 9:34.

«Животное было травмировано и истощено. Спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента разжали решетку и освободили его», - сообщили сотрудники ГБУ «Пензенский пожарно-спасательный центр».

После этого косулю передали представителю охотничьего хозяйства «Воскресеновское». Его специалисты помогут животному в восстановлении после травмы.