Происшествия

В Нижнеломовском районе пожарные спасли из огня пожилую сельчанку

Печать

В понедельник, 13 апреля, в селе Норовка Нижнеломовского района произошел пожар, в котором едва не погибла престарелая женщина.

Сигнал о возгорании на Северной улице поступил на пульт дежурного в 20:19. Пожар произошел в трехквартирном щитовом доме площадью 240 квадратных метров, часть из которого обложена кирпичом.

На тушение огня выехали 10 человек на трех спецавтомобилях.

«В доме выгорела одна из квартир на площади 60 квадратных метров. Пожарные спасли женщину 1939 года рождения», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Спасатели напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности. «В период нахождения дома не теряйте бдительности, будьте внимательны и осторожны. В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру 101 с мобильного телефона», - обращаются они к жителям Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области
0
0
0
0
 
Гость||

Молодцы!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте