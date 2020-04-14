В Нижнеломовском районе пожарные спасли из огня пожилую сельчанку

14.04.2020 | 09:46

В понедельник, 13 апреля, в селе Норовка Нижнеломовского района произошел пожар, в котором едва не погибла престарелая женщина.

Сигнал о возгорании на Северной улице поступил на пульт дежурного в 20:19. Пожар произошел в трехквартирном щитовом доме площадью 240 квадратных метров, часть из которого обложена кирпичом.

На тушение огня выехали 10 человек на трех спецавтомобилях.

«В доме выгорела одна из квартир на площади 60 квадратных метров. Пожарные спасли женщину 1939 года рождения», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Спасатели напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности. «В период нахождения дома не теряйте бдительности, будьте внимательны и осторожны. В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру 101 с мобильного телефона», - обращаются они к жителям Пензенской области.