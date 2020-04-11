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Происшествия

На окраине Пензы столкнулись иномарка и «Газель»

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В пятницу, 10 апреля, в Пензе произошло столкновение двух автомобилей. Фото с места происшествия опубликовал очевидец в социальной сети «ВКонтакте».

На снимке запечатлен сильно пострадавший автомобиль, вылетевший на газон. У машины разбиты передняя часть и лобовое стекло, из распахнувшегося багажника вылетело содержимое. Неподалеку стоит карета скорой помощи.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области рассказали об инциденте.

По предварительным данным, в 17:30 у дома № 67а на улице Кривозерье столкнулись Volkswagen Golf под управлением мужчины 1984 года рождения и «Газель», за рулем которой находился шофер 1980 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля Volkswagen Golf получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен. По данному факту проводится проверка», - уточнили в Госавтоинспекции.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

эко диво......

Гость||

Чёткий гольфан чёткого пари чётко кувыркнулся. Хотел газелиста наказать, но не тут-то было...

Гость||

Слава Богу,что все живы!

Гость||

Volkswagen Golf

Я из Германия прибыть

Твоя приора пережить!

Имя: Гость
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