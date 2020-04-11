На окраине Пензы столкнулись иномарка и «Газель»

В пятницу, 10 апреля, в Пензе произошло столкновение двух автомобилей. Фото с места происшествия опубликовал очевидец в социальной сети «ВКонтакте».
На снимке запечатлен сильно пострадавший автомобиль, вылетевший на газон. У машины разбиты передняя часть и лобовое стекло, из распахнувшегося багажника вылетело содержимое. Неподалеку стоит карета скорой помощи.
В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области рассказали об инциденте.
По предварительным данным, в 17:30 у дома № 67а на улице Кривозерье столкнулись Volkswagen Golf под управлением мужчины 1984 года рождения и «Газель», за рулем которой находился шофер 1980 года рождения.
«В результате происшествия водитель автомобиля Volkswagen Golf получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен. По данному факту проводится проверка», - уточнили в Госавтоинспекции.
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