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Происшествия | На окраине Пензы произошел крупный пожар

08.04.2020|18:30
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Вечером в среду, 8 апреля, на окраине Пензы произошел пожар. Очевидцы стали опубликовали фотографии и видеозаписи, на которых запечатлены языки пламени и столб дыма, в местных сообществах в соцсети «Вконтакте» около 18:00.

Все снимки и ролики были сделаны в Дальнем Арбекове.

«Пожар за «Гранатом», где дачи», - сообщил один из интернет-пользователей в сообществе «Пенза live» во «Вконтакте».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области уточнили, что на станции Арбеково загорелись деревянный дом и надворные постройки. На место ЧП выехали 22 сотрудника ведомства и 5 единиц спецтехники.

«Общая площадь пожара уточняется. Пострадавших и погибших, по предварительным данным, нет», - резюмировали в ГУ МЧС.

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Источник — Видео - Pasha World, vk.com/penza_live; фото № 1 - Марина Косоурова, vk.com/penza_live; фото № 2, 3 и 4 - vk.com/sova_penza
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Гость|08.04.2020 18:56|

и СНОВА/ОПЯТЬ АрбековЕ

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