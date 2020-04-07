Сотрудники пензенского управления Росгвардии спасли жизнь горожанки, пытавшейся совершить необдуманный поступок. Инцидент произошел в субботу, 4 апреля.
«Около пяти утра сотрудники вневедомственной охраны, следуя по маршруту патрулирования, увидели женщину, которая стояла на краю моста через реку Суру. Росгвардейцы уговорили гражданку отойти от края», - рассказали в пресс-службе пензенского управления Росгвардии.
Стражи порядка выяснили, что женщина - жительница Пензы 1982 года рождения.
В итоге к месту происшествия вызвали бригаду скорой помощи. Горожанку передали врачам.
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Вот и работа нашлась для некоторых!