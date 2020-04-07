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Происшествия | Росгвардейцы спасли 37-летнюю женщину на мосту в Пензе

07.04.2020|09:01
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Сотрудники пензенского управления Росгвардии спасли жизнь горожанки, пытавшейся совершить необдуманный поступок. Инцидент произошел в субботу, 4 апреля.

«Около пяти утра сотрудники вневедомственной охраны, следуя по маршруту патрулирования, увидели женщину, которая стояла на краю моста через реку Суру. Росгвардейцы уговорили гражданку отойти от края», - рассказали в пресс-службе пензенского управления Росгвардии.

Стражи порядка выяснили, что женщина - жительница Пензы 1982 года рождения.

В итоге к месту происшествия вызвали бригаду скорой помощи. Горожанку передали врачам.

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Гость|07.04.2020 09:09|

Вот и работа нашлась для некоторых!

Гость|07.04.2020 09:14|

Скоро многих таких будет и количество жертв самоизоляции будет намного больше чем от самого короновируса

Гость|07.04.2020 09:15|

Если бы не самоизоляции, быть беде. Хотели справку на передвижение увидеть, а вышло доброе дело.

Гость|07.04.2020 09:24|

Трезвая?

Гость|07.04.2020 09:25|

От бнзденжннья наверне. До чего довели людей

Имя: Гость
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