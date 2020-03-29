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Происшествия | При пожаре в садовом товариществе «Засурье» пострадал человек

29.03.2020|10:15
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В субботу, 28 марта, на территории дач в селе Пыркино Бессоновского района случился пожар, при котором пострадал человек.

Сообщение о том, что горит дом в СНТ «Засурье», пожарные получили в 15:18. На место ЧП отправились четыре спасателя на двух спецмашинах.

«Сгорел дощатый дом общей площадью 25 квадратных метра и надворные постройки - 4 квадратных метра», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Помощь медиков понадобилась 58-летнему мужчине.

Сейчас специалисты выясняют причины и обстоятельства возгорания.

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Гость|29.03.2020 11:31|

Коронавирус это фигня, по статистике 76% мужчин в России умирает прямо или косвенно от алкоголя. Многие не замечают того что они алко зависимы и это основная проблема, да и лекарств от этой болезни до недавнего времени не было. Теперь же можно быстро избавиться от алко зависимости и полностью очистить организм, мужу помогло и вам поможет, вот сами почитайте ---- http://xx.org.ua/alco

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