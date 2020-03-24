Сетевое издание|18+|Вторник|24 мар 2020|20:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Ясно |
  87.44  |  $  81.16

Происшествия | В Пензе выясняют обстоятельства смерти 40-летнего мужчины

24.03.2020|18:27
Печать

В Пензе проводится доследственная проверка по факту смерти 40-летнего мужчины. Его тело было обнаружено во вторник, 24 марта, на улице Кижеватова.

Сообщение о том, что в указанном районе работают сотрудники регионального следственного управления СКР, появилась в группе «Пенза live» в соцсети «ВКонтакте».

«Труп на Кижеватова. Приехала полиция со скорой. Потом скорая уехала», - также рассказал очевидец.

Старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Евгения Воеводина уточнила, что скончался мужчина 1979 года рождения. Предположительно, его смерть носит некриминальный характер. Однако окончательные выводы будут сделаны после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото vk.com/penza_live
0
0
0
0
 
Гость|24.03.2020 18:55|

ОРВИ, как пить дать...

Гость|24.03.2020 19:10|

Коронавирус наверно! Это моё оценочное суждение!!!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте