24.03.2020 | 18:27

В Пензе проводится доследственная проверка по факту смерти 40-летнего мужчины. Его тело было обнаружено во вторник, 24 марта, на улице Кижеватова.

Сообщение о том, что в указанном районе работают сотрудники регионального следственного управления СКР, появилась в группе «Пенза live» в соцсети «ВКонтакте».

«Труп на Кижеватова. Приехала полиция со скорой. Потом скорая уехала», - также рассказал очевидец.

Старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Евгения Воеводина уточнила, что скончался мужчина 1979 года рождения. Предположительно, его смерть носит некриминальный характер. Однако окончательные выводы будут сделаны после проведения судебно-медицинской экспертизы.

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