19.03.2020 | 17:26

В Сердобске под завалами строительных материалов оказался 23-летний житель области. До этого происшествия он и еще четверо мужчин отправились разбирать одноэтажное здание на улице Белинского - неэксплуатируемый корпус бывшего кирпичного завода. Во время демонтажа конструкций и случилось несчастье.

«В момент сильного порыва ветра произошло внезапное обрушение части кирпичной кладки фрагмента стены на одного из мужчин, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Евгения Воеводина.

Чтобы извлечь тело погибшего из-под завалов, пришлось вызывать спасателей. В настоящее время проводится доследственная проверка по факту смерти молодого человека.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.