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Происшествия | Спасатели извлекли тело погибшего под завалами в Сердобске

19.03.2020|17:26
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В Сердобске под завалами строительных материалов оказался 23-летний житель области. До этого происшествия он и еще четверо мужчин отправились разбирать одноэтажное здание на улице Белинского - неэксплуатируемый корпус бывшего кирпичного завода. Во время демонтажа конструкций и случилось несчастье.

«В момент сильного порыва ветра произошло внезапное обрушение части кирпичной кладки фрагмента стены на одного из мужчин, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Евгения Воеводина.

Чтобы извлечь тело погибшего из-под завалов, пришлось вызывать спасателей. В настоящее время проводится доследственная проверка по факту смерти молодого человека.

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Гость|19.03.2020 18:54|

penzainform.ru писал(a):

В момент сильного порыва ветра произошло внезапное обрушение части кирпичной кладки фрагмента стены
Кирпичные стены от ветра не падают. Кого хотят отмазать от нарушений техники безопастности?

Имя: Гость
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