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Происшествия | Вблизи Заречного вдоль проезжей части бродил потерявшийся ребенок

17.03.2020|13:24
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В понедельник, 17 марта, сотрудник Росгвардии майор Максим Матвеев помог потерявшемуся ребенку.

Военнослужащий ехал на машине к одному из контрольно-пропускных пунктов Заречного и заметил мальчика 6-7 лет, который один шел по обочине вдоль проезжей части.

Росгвардеец остановил автомобиль, вышел и стал расспрашивать ребенка, где его родители, как его зовут, знает ли он номера телефонов матери или отца, почему он оказался в данном месте. Однако тот не смог ответить на все эти вопросы, пояснив лишь, что потерялся.

Максим Матвеев довез мальчика до КПП и рассказал дежурному о произошедшем, после этого его передали сотрудникам полиции, которые вернули ребенка родственникам.

«Увидеть маленького мальчика, идущего в одиночестве вдоль дороги, для меня было шоком, ведь никто не отпустит свое чадо так. Потерявшийся ребенок необязательно должен идти и плакать, некоторые дети вообще боятся подойти ко взрослым и попросить помощи, а здесь и помощи просить не у кого - рядом проезжающие машины и лес», - процитировала майора пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Источник — фото vk.com/rosgvardpenza
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Гость|17.03.2020 13:39|

Достойный человек, спасибо!

Гость|17.03.2020 13:45|

Молодец мужик ! Человечный поступок !

Имя: Гость
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