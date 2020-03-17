17.03.2020 | 13:24

В понедельник, 17 марта, сотрудник Росгвардии майор Максим Матвеев помог потерявшемуся ребенку.

Военнослужащий ехал на машине к одному из контрольно-пропускных пунктов Заречного и заметил мальчика 6-7 лет, который один шел по обочине вдоль проезжей части.

Росгвардеец остановил автомобиль, вышел и стал расспрашивать ребенка, где его родители, как его зовут, знает ли он номера телефонов матери или отца, почему он оказался в данном месте. Однако тот не смог ответить на все эти вопросы, пояснив лишь, что потерялся.

Максим Матвеев довез мальчика до КПП и рассказал дежурному о произошедшем, после этого его передали сотрудникам полиции, которые вернули ребенка родственникам.

«Увидеть маленького мальчика, идущего в одиночестве вдоль дороги, для меня было шоком, ведь никто не отпустит свое чадо так. Потерявшийся ребенок необязательно должен идти и плакать, некоторые дети вообще боятся подойти ко взрослым и попросить помощи, а здесь и помощи просить не у кого - рядом проезжающие машины и лес», - процитировала майора пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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