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Происшествия | Упавший кран едва не накрыл дом пензенца, живущего рядом с цирком

17.03.2020|15:51
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Это был не цирковой трюк, а падение крана на строительной площадке. Видео, на котором опрокидывается техника, появилось в интернете. На кадрах - машина со стрелой желтого цвета. Уже на следующий день на том же месте стояла другая. Представители компании, которая трудится на объекте, немногословны.

«Это новость?» - безразлично отметил рабочий.

У подошедшего к журналисту мужчины оказалось другое мнение. Его дом на улице Плеханова граничит с площадкой цирка. И одноэтажка чуть было не приняла удар на себя.

«В пяти метрах стрела упала. Дом подпрыгнул», - пожаловался он.

Чудом остался жив, признал пензенец. Если бы кран упал в сторону пешеходной зоны, последствия могли бы стать куда более плачевными.

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Гость|17.03.2020 19:07|

penzainform.ru писал(a):

«Это новость?» - безразлично отметил рабочий.
У них, видимо, каждый день такое и не по разу.

Гость|17.03.2020 19:12|

Это ни разу не рабочий.За кого вы нас тут пытаетесь держать?

Гость|17.03.2020 19:18|

С цирком у нас целая эпопея..

Имя: Гость
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