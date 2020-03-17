17.03.2020 | 15:51

Это был не цирковой трюк, а падение крана на строительной площадке. Видео, на котором опрокидывается техника, появилось в интернете. На кадрах - машина со стрелой желтого цвета. Уже на следующий день на том же месте стояла другая. Представители компании, которая трудится на объекте, немногословны.

«Это новость?» - безразлично отметил рабочий.

У подошедшего к журналисту мужчины оказалось другое мнение. Его дом на улице Плеханова граничит с площадкой цирка. И одноэтажка чуть было не приняла удар на себя.

«В пяти метрах стрела упала. Дом подпрыгнул», - пожаловался он.

Чудом остался жив, признал пензенец. Если бы кран упал в сторону пешеходной зоны, последствия могли бы стать куда более плачевными.

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