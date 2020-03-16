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Происшествия | ДТП у кладбища на улице Захарова попало на видео

16.03.2020|09:06
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Один из пензенских автомобилистов снял на видео аварию на улице Захарова. Инцидент произошел в воскресенье, 15 марта, около 19:30.

Кадры с места случившегося были опубликованы в группе «Пенза на колесах» пользователем Иваном Николаевым. Его видеорегистратор снял, как в районе Мироносицкого кладбища легковой автомобиль выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и по касательной столкнулся с другой машиной.

В соцсетях пользователи назвали несколько возможных причин произошедшего.

«Уснул или плохо стало?» - задался вопросом один из комментаторов.

Другой участник группы предположил, что легковушку занесло на скользкой дороге. Первый опроверг эту версию: «Стопаки не горели, когда влево поехал... Обычно тормоз держат, когда машину заносит».

Третий посчитал, что водитель потерял ориентацию на дороге («может, в телефоне сидел») или был нетрезв.

Пострадали ли в результате столкновения люди, не сообщается.

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Источник — видео vk.com/penza_avto
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Гость|16.03.2020 09:13|

Под кайфом в Пензе каждый 100 водитель, ГИБДД в Пензе нет!

Гость|16.03.2020 09:23|

Гость писал(a):

ГИБДД в Пензе нет!
не устал повторять?

Гость|16.03.2020 09:27|

penzainform.ru писал(a):

легковой автомобиль выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и по касательной столкнулся с другой машиной.
С другой грузовой? Или оба легковых? Тогда какой смысл писать что первый легковой? Кто выехал на встречку?

Гость|16.03.2020 09:31|

Гость писал(a):

С другой грузовой? Или оба легковых? Тогда какой смысл писать что первый легковой? Кто выехал на встречку?
ну что ты, а? не из президентского пула же журналисты тут...

Гость|16.03.2020 09:52|

дорога там для этого водятла слишком узкая оказалась,далеко не каждый там сможет вписаться,только суперпрофи

Имя: Гость
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