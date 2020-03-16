16.03.2020 | 09:06

Один из пензенских автомобилистов снял на видео аварию на улице Захарова. Инцидент произошел в воскресенье, 15 марта, около 19:30.

Кадры с места случившегося были опубликованы в группе «Пенза на колесах» пользователем Иваном Николаевым. Его видеорегистратор снял, как в районе Мироносицкого кладбища легковой автомобиль выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и по касательной столкнулся с другой машиной.

В соцсетях пользователи назвали несколько возможных причин произошедшего.

«Уснул или плохо стало?» - задался вопросом один из комментаторов.

Другой участник группы предположил, что легковушку занесло на скользкой дороге. Первый опроверг эту версию: «Стопаки не горели, когда влево поехал... Обычно тормоз держат, когда машину заносит».

Третий посчитал, что водитель потерял ориентацию на дороге («может, в телефоне сидел») или был нетрезв.

Пострадали ли в результате столкновения люди, не сообщается.

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