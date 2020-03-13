13.03.2020 | 18:45

Своего хозяина два пса больше никогда не увидят. Мужчина погиб в собственном двухэтажном доме № 61а на улице Парижской Коммуны. По предварительной версии, трагедия произошла во время пожара.

«Из-под крыши дым пошел», - рассказала очевидец.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в 14:50. К месту происшествия были направлены 5 пожарных подразделений - спецмашины и 21 человек личного состава. Из-за сильного ветра была угроза распространения пламени на соседние жилые строения.

«По прибытии пожарных подразделений было установлено, что дом горит открытым огнем. В результате пожара сгорела кровля, мансардный этаж на площади 100 квадратных метров, а также выгорело внутри дома на площади 70 квадратных метров. В настоящее время пожар ликвидирован, проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Также предстоит выяснить, из-за чего погиб хозяин дома - мужчина 1962 года рождения.

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