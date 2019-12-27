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Происшествия | Нападение мужчины на девушку в Засечном попало на видео

27.12.2019|09:24
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В соцсетях разыскивают очевидцев конфликта, случившегося поздно вечером в четверг, 26 декабря, в селе Засечном.

Видеозапись с места происшествия опубликовали в одной из местных групп в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах запечатлена группа людей, идущих вдоль дома. Один из них - предположительно, молодой мужчина - догоняет девушку и несколько раз ее бьет и хватает за капюшон.

Жертву нападения пытается защитить другой молодой человек. Агрессор отталкивает его и вновь применяет насилие к девушке. Заступник опять встает между ними. После этого молодые люди начинают разбираться уже между собой.

«Свидетели, а особенно участник конфликта на Изумрудной, 7, около 3-го подъезда. Просьба отозваться», - написал автор публикации.

В комментариях пензенцы осудили поступок молодого человека.

«Типа «мужик» с девушкой подрался? Да... Герой», - саркастически оценила его одна из читательниц.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что заявлений по поводу инцидента в ведомство не поступало.

Источник — видео vk.com/sputnik_penza
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Гость|27.12.2019 09:54|

МВД конечно же не при чем, как всегда.

Гость|27.12.2019 10:07|

И двое здоровых парней проходят мимо,делая вид что ничего не видели,ну что же,хорошо что еще не стали снимать на телефон,мужчины

Гость|27.12.2019 10:47|

МВД тебе причем, иди детей учи своих как человеком быть,сначала мозг отключат потом кто то выноват

Гость|27.12.2019 10:50|

penzainform.ru писал(a):

в селе Засечном.
или в спутнике

Имя: Гость
Комментарий:

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