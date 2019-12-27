27.12.2019 | 09:24

В соцсетях разыскивают очевидцев конфликта, случившегося поздно вечером в четверг, 26 декабря, в селе Засечном.

Видеозапись с места происшествия опубликовали в одной из местных групп в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах запечатлена группа людей, идущих вдоль дома. Один из них - предположительно, молодой мужчина - догоняет девушку и несколько раз ее бьет и хватает за капюшон.

Жертву нападения пытается защитить другой молодой человек. Агрессор отталкивает его и вновь применяет насилие к девушке. Заступник опять встает между ними. После этого молодые люди начинают разбираться уже между собой.

«Свидетели, а особенно участник конфликта на Изумрудной, 7, около 3-го подъезда. Просьба отозваться», - написал автор публикации.

В комментариях пензенцы осудили поступок молодого человека.

«Типа «мужик» с девушкой подрался? Да... Герой», - саркастически оценила его одна из читательниц.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что заявлений по поводу инцидента в ведомство не поступало.