В соцсетях разыскивают очевидцев конфликта, случившегося поздно вечером в четверг, 26 декабря, в селе Засечном.
Видеозапись с места происшествия опубликовали в одной из местных групп в соцсети «ВКонтакте».
На кадрах запечатлена группа людей, идущих вдоль дома. Один из них - предположительно, молодой мужчина - догоняет девушку и несколько раз ее бьет и хватает за капюшон.
Жертву нападения пытается защитить другой молодой человек. Агрессор отталкивает его и вновь применяет насилие к девушке. Заступник опять встает между ними. После этого молодые люди начинают разбираться уже между собой.
«Свидетели, а особенно участник конфликта на Изумрудной, 7, около 3-го подъезда. Просьба отозваться», - написал автор публикации.
В комментариях пензенцы осудили поступок молодого человека.
«Типа «мужик» с девушкой подрался? Да... Герой», - саркастически оценила его одна из читательниц.
В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что заявлений по поводу инцидента в ведомство не поступало.
МВД конечно же не при чем, как всегда.