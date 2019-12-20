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Происшествия | Кирпичный сарай в Междуречье тушили 17 пожарных

20.12.2019|11:31
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В ночь с 19 на 20 декабря в микрорайоне Междуречье в Пензе произошел пожар. Вспыхнул кирпичный сарай, расположенный на улице Чиликанова. О ЧП рассказал в соцсети Instagram один из местных жителей.

«Иногда полезно поздно ложиться... И вовремя вызвать пожарных. Спасли надворную постройку соседа. Ребята из МЧС молодцы, быстро и профессионально потушили и не позволили перекинуться огню на жилой дом, где люди мирно спали», - написал пользователь @proleskipenza.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС пояснили, что сигнал о возгорании поступил в 1:40. На место выехали 17 сотрудников ведомства и 3 единицы техники.

В результате пожара сарай площадью 60 кв. м выгорел целиком. Что стало причиной возгорания, пока не сообщается.

Источник — фото и видео instagram.com/proleskipenza
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Гость|20.12.2019 11:56|

Картошечка-а-а-а-а!

Гость|20.12.2019 12:01|

Кирпичный сарай в Междуречье тушили 17 пожарных.

За что такая честь сараю? Наркоту что ли хранили?

Имя: Гость
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