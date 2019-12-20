Кирпичный сарай в Междуречье тушили 17 пожарных.

20.12.2019 | 11:31

В ночь с 19 на 20 декабря в микрорайоне Междуречье в Пензе произошел пожар. Вспыхнул кирпичный сарай, расположенный на улице Чиликанова. О ЧП рассказал в соцсети Instagram один из местных жителей.

«Иногда полезно поздно ложиться... И вовремя вызвать пожарных. Спасли надворную постройку соседа. Ребята из МЧС молодцы, быстро и профессионально потушили и не позволили перекинуться огню на жилой дом, где люди мирно спали», - написал пользователь @proleskipenza.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС пояснили, что сигнал о возгорании поступил в 1:40. На место выехали 17 сотрудников ведомства и 3 единицы техники.

В результате пожара сарай площадью 60 кв. м выгорел целиком. Что стало причиной возгорания, пока не сообщается.