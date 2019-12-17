17.12.2019 | 12:29

В Пензе сотрудники Росгвардии приняли участие в поисках 5-летнего ребенка. Мать заявила о пропаже мальчика вечером в понедельник, 16 декабря.

Инцидент произошел на улице Ново-Казанской около 17:00. Прибывшим на вызов правоохранителям женщина рассказала, что отпустила сына погулять во дворе. Через некоторое время она пришла к детской площадке, однако ребенка там не оказалось.

Пензячка около часа пыталась сама его найти. Отчаянию женщины не было предела. В итоге она обратилась в полицию.

Росгвардейцы записали приметы ребенка и немедленно приступили к поискам. Сначала они отправились к школе, которая находится примерно в километре от дома мальчика. На ее территории они увидели катавшихся с горки детей. Внимание правоохранителей привлек ребенок, похожий по описанию на пропавшего.

«Один из сотрудников обратился к нему по имени, тот отозвался. Фамилия также совпала. Правоохранители объяснили мальчику, что его ищет мама, и, посадив в машину, отвезли домой», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Счастливая пензячка поблагодарила росгвардейцев, разыскавших сына, за профессионализм, оперативность и сердечность. Всего на поиски ребенка у сотрудников органов правопорядка ушло 10 минут.