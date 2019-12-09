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Происшествия | Погибших при пожаре в селе Кулясово считали неблагополучными

09.12.2019|16:13
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Трагедия в селе Кулясово Камешкирского района: огонь унес жизни двух человек. Они находились в доме, когда тот загорелся. О ЧП спасателям сообщили очевидцы.

«По прибытии пожарных подразделений было обнаружено, что дом горит по всей площади открытым огнем. На пожаре работало три единицы техники. В ходе проведения проливки конструкций и разборки было обнаружено двое погибших: мужчина и женщина», - сообщил помощник начальника дежурной смены пожаротушения ГУ МЧС России по области Дмитрий Москвитин.

Это 62-летний хозяин дома и, вероятно, его знакомая 1969 года рождения. В сельской администрации жильцы были на особом счету как неблагополучные.

По предварительным данным, причиной пожара стало неправильное устройство и эксплуатация печного оборудования.

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Гость|09.12.2019 18:39|

А жулики,воры,взяточники и казнокрады - это благополучные граждане в нашем государстве?

Гость|09.12.2019 18:45|

penzainform.ru писал(a):

По прибытии пожарных подразделений
Через сколько прибыли? вопрос так из за любопытства/

Гость|09.12.2019 18:46|

Гость писал(a):

А жулики,воры,взяточники и казнокрады - это благополучные граждане в нашем государстве?
Они "достойные".

Имя: Гость
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