09.12.2019 | 16:13

Трагедия в селе Кулясово Камешкирского района: огонь унес жизни двух человек. Они находились в доме, когда тот загорелся. О ЧП спасателям сообщили очевидцы.

«По прибытии пожарных подразделений было обнаружено, что дом горит по всей площади открытым огнем. На пожаре работало три единицы техники. В ходе проведения проливки конструкций и разборки было обнаружено двое погибших: мужчина и женщина», - сообщил помощник начальника дежурной смены пожаротушения ГУ МЧС России по области Дмитрий Москвитин.

Это 62-летний хозяин дома и, вероятно, его знакомая 1969 года рождения. В сельской администрации жильцы были на особом счету как неблагополучные.

По предварительным данным, причиной пожара стало неправильное устройство и эксплуатация печного оборудования.