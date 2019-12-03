03.12.2019 | 09:10

В ночь с 2 на 3 декабря в одном из домов в центре Пензы вспыхнул пожар. Сигнал о возгорании на улице Богданова, 12Б, поступил в 23:58.

«Для ликвидации пожара привлекалось 4 единицы спецтехники и 17 человек личного состава», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Указанное строение – это старый деревянный одноэтажный дом на четыре квартиры общей площадью 80 кв. м.

Прибывшие подразделения эвакуировали из него девять жильцов. Кроме того, пожарные спасли 69-летнего мужчину.

В результате ЧП выгорела комната и коридор на площади 15 кв. м. Что стало причиной пожара, будет установлено по итогам проверки.