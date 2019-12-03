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Происшествия | Жителей дома в центре Пензы эвакуировали из-за пожара

03.12.2019|09:10
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В ночь с 2 на 3 декабря в одном из домов в центре Пензы вспыхнул пожар. Сигнал о возгорании на улице Богданова, 12Б, поступил в 23:58.

«Для ликвидации пожара привлекалось 4 единицы спецтехники и 17 человек личного состава», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Указанное строение – это старый деревянный одноэтажный дом на четыре квартиры общей площадью 80 кв. м.

Прибывшие подразделения эвакуировали из него девять жильцов. Кроме того, пожарные спасли 69-летнего мужчину.

В результате ЧП выгорела комната и коридор на площади 15 кв. м. Что стало причиной пожара, будет установлено по итогам проверки.

Источник — Фото vk.com/penza_live
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Гость|03.12.2019 09:52|

Скажите,знатоки Пензы-а когда улица Богданова стала центром?

Имя: Гость
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