Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|19 ноя 2019|14:11
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Ясно |
  72.00  |  $  63.83

Происшествия | В Пензе найден мертвым бывший зампред правительства области

19.11.2019|13:18
Печать

В понедельник, 18 ноября, в Пензе обнаружили мертвым бывшего заместителя председателя правительства Пензенской области по социальным вопросам Владимира Мальцева. Ему было 47 лет.

На высокий пост Мальцев был назначен в июле 2013 года. До этого он являлся заместителем руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

В ноябре 2014-го стало известно об увольнении чиновника с должности. Таким образом, он пробыл зампредом менее полутора лет.

По данным, которыми располагает ИА «ПензаИнформ», рядом с телом Владимира Мальцева нашли его собственное охотничье ружье, на которое у него имелось соответствующее разрешение.

0
0
0
0
 
Гость|19.11.2019 13:22|

Началось,сидеть не хотелось

Гость|19.11.2019 13:32|

Гость писал(a):

сидеть не хотелось
Хотелось, но не в тюрьме.

Гость|19.11.2019 13:38|

13:32 очень прально говоришь.

Гость|19.11.2019 13:40|

суицид?

Гость|19.11.2019 13:41|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
сидеть не хотелось
Хотелось, но не в тюрьме.
под домашним арестом хотелось?

Гость|19.11.2019 13:52|

С начало хапают А прижали Трус

Гость|19.11.2019 13:57|

Может его из партии Единая Россия выгнали, вот и самострел.

Гость|19.11.2019 13:57|

Гость писал(a):

С начало хапают А прижали Трус
возможно у него совесть проснулась и не выдержал позора, так что скорее наоборот. Это остальные хапают и ртом и жопой, пока вперед ногами не вынесут.

Гость|19.11.2019 14:06|

Из правительства Бочкарёва.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!