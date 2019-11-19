19.11.2019 | 13:18

В понедельник, 18 ноября, в Пензе обнаружили мертвым бывшего заместителя председателя правительства Пензенской области по социальным вопросам Владимира Мальцева. Ему было 47 лет.

На высокий пост Мальцев был назначен в июле 2013 года. До этого он являлся заместителем руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

В ноябре 2014-го стало известно об увольнении чиновника с должности. Таким образом, он пробыл зампредом менее полутора лет.

По данным, которыми располагает ИА «ПензаИнформ», рядом с телом Владимира Мальцева нашли его собственное охотничье ружье, на которое у него имелось соответствующее разрешение.