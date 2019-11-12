12.11.2019 | 08:37

На территории одного из гаражно-строительных кооперативов в Пензе были обнаружены боеприпасы. Опасную находку сделал житель города, разбиравший личные вещи в гаражном погребе.

Инцидент произошел в субботу, 9 ноября. Мужчина обратился в полицию. Затем сообщение о случившемся передали в дежурную часть Управления Росгвардии по Пензенской области.

«Прибывшие на место сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН обследовали подозрительные предметы и идентифицировали их как пистолетные патроны в количестве двадцати штук, две сигнальные ракеты», - рассказали в пресс-службе управления.

Боеприпасы передали следственно-оперативной группе полиции, а затем направили в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Пензенской области для исследования.

Стражи порядка попросили пензенцев соблюдать правила безопасности при обнаружении подозрительных предметов.

«Необходимо незамедлительно отойти на безопасное расстояние, обратиться в правоохранительные органы и сообщить координаты находки. Степень опасности такой находки могут определить только специалисты», - подчеркнули в Росгвардии.