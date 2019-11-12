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Происшествия | В Пензе владелец гаража нашел в погребе боеприпасы

12.11.2019|08:37
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На территории одного из гаражно-строительных кооперативов в Пензе были обнаружены боеприпасы. Опасную находку сделал житель города, разбиравший личные вещи в гаражном погребе.

Инцидент произошел в субботу, 9 ноября. Мужчина обратился в полицию. Затем сообщение о случившемся передали в дежурную часть Управления Росгвардии по Пензенской области.

«Прибывшие на место сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН обследовали подозрительные предметы и идентифицировали их как пистолетные патроны в количестве двадцати штук, две сигнальные ракеты», - рассказали в пресс-службе управления.

Боеприпасы передали следственно-оперативной группе полиции, а затем направили в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Пензенской области для исследования.

Стражи порядка попросили пензенцев соблюдать правила безопасности при обнаружении подозрительных предметов.

«Необходимо незамедлительно отойти на безопасное расстояние, обратиться в правоохранительные органы и сообщить координаты находки. Степень опасности такой находки могут определить только специалисты», - подчеркнули в Росгвардии.

Источник — Фото и видео управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость|12.11.2019 08:55|

Враги подбросили?

Гость|12.11.2019 09:11|

какие же хомячки

Гость|12.11.2019 09:21|

12.11.2019 08:55|

Враги подбросили?

Американцы

Гость|12.11.2019 09:28|

ИЖАК!!!!!!!!!

Гость|12.11.2019 09:51|

Липа,байда,утка.

Фуфлогоны.

Имя: Гость
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