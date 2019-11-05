05.11.2019 | 08:55

Вечером в понедельник, 4 ноября, экстренные службы Пензы были подняты по тревоге. Поводом для этого стала находка, сделанная в районе остановки «Аптека».

«В 20:20 в полицию поступило сообщение, что на крыльце здания на проспекте Строителей обнаружен бесхозный дипломат», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления МВД.

На место выехали представители всех спецслужб. Сначала дипломат обследовал кинолог со служебной собакой, затем взрывотехник. Они пришли к выводу, что находка неопасна.

Дипломат открыли. Оказалось, в нем лежала чья-то одежда.

Появление силовиков встревожило жителей микрорайона Арбеково. Фотографии с места оцепления были опубликованы в одной из пензенских групп в соцсети «ВКонтакте».

«Стянули пожарных, полицию, скорую. Оцепили периметр, что точно произошло, не известно. Может, кто-то знает, что случилось?» - написал очевидец.

«С таким оркестром - подозрение на «бомбу», - догадался участник.