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Происшествия | Территорию на пр. Строителей оцепили из-за бесхозного дипломата

05.11.2019|08:55
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Вечером в понедельник, 4 ноября, экстренные службы Пензы были подняты по тревоге. Поводом для этого стала находка, сделанная в районе остановки «Аптека».

«В 20:20 в полицию поступило сообщение, что на крыльце здания на проспекте Строителей обнаружен бесхозный дипломат», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления МВД.

На место выехали представители всех спецслужб. Сначала дипломат обследовал кинолог со служебной собакой, затем взрывотехник. Они пришли к выводу, что находка неопасна.

Дипломат открыли. Оказалось, в нем лежала чья-то одежда.

Появление силовиков встревожило жителей микрорайона Арбеково. Фотографии с места оцепления были опубликованы в одной из пензенских групп в соцсети «ВКонтакте».

«Стянули пожарных, полицию, скорую. Оцепили периметр, что точно произошло, не известно. Может, кто-то знает, что случилось?» - написал очевидец.

«С таким оркестром - подозрение на «бомбу», - догадался участник.

Источник — Фото vk.com/sova_penza
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