05.11.2019 | 08:18

ДТП без участия машин произошло в Пензе в ночь с 4 на 5 ноября. Фотографии с места инцидента опубликованы в одной из местных групп в соцсети «ВКонтакте».

На снимках видно, что на улице Карпинского наклонилась и уткнулась в землю конструкция, на которой размещены дорожные знаки «Пешеходный переход». Одна из табличек оказалась как раз на разделительной полосе.

«Время 22:20», - написал очевидец.

«Взгрустнулось», «Приуныл», - пошутили пользователи Instagram, где также были опубликованы фотографии.

Знак мог не выдержать сильного ветра, бушевавшего в Пензе вечером и ночью в понедельник, 4 ноября. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.