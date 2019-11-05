Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|5 ноя 2019|09:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
  71.28  |  $  63.89

Происшествия | На улице Карпинского «приуныл» столб с дорожными знаками

05.11.2019|08:18
Печать

ДТП без участия машин произошло в Пензе в ночь с 4 на 5 ноября. Фотографии с места инцидента опубликованы в одной из местных групп в соцсети «ВКонтакте».

На снимках видно, что на улице Карпинского наклонилась и уткнулась в землю конструкция, на которой размещены дорожные знаки «Пешеходный переход». Одна из табличек оказалась как раз на разделительной полосе.

«Время 22:20», - написал очевидец.

«Взгрустнулось», «Приуныл», - пошутили пользователи Instagram, где также были опубликованы фотографии.

Знак мог не выдержать сильного ветра, бушевавшего в Пензе вечером и ночью в понедельник, 4 ноября. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Источник — Фото vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Гость|05.11.2019 08:36|

"Приуныл" - пошутили пользователи Инстаграм. "Гы-гы! Как оригинально" - подумали журналисты пензаинформ. И назвали статью.

Гость|05.11.2019 08:51|

Все село пемза уже давно приуныло

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!