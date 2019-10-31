31.10.2019 | 10:27

Вечером в среду, 30 октября, мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, вломился в коммерческое помещение на улице Измайлова и попытался выпрыгнуть через окно.

Вызов в дежурную часть поступил от охранника. Он рассказал, что злоумышленник проник через дверь и хотел скрыться через окно, а на его предупреждения и замечания никак не отреагировал.

На место инцидента отправилась группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Вскоре блюстители порядка обнаружили мужчину, приметы которого совпадали с переданными сотрудником службы безопасности.

Злоумышленника задержали и доставили в отделение полиции. Охранник его опознал.

«Правонарушитель не смог адекватно оценить ситуацию и не помнил ничего о том, что совершил. От своих действий он отказывался», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.