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Происшествия | В Пензе разыскивают 48-летнего Владимира Турасова

22.10.2019|18:08
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Волонтеры регионального отделения «Лиза Алерт» разыскивают 48-летнего Владимира Валерьевича Турасова. 13 октября мужчина ушел из дома в Пензе, и с тех пор его местонахождение остается неизвестным.

Рост пропавшего 178 см, телосложение худощавое, волосы темные короткие, глаза серые.

В день исчезновения мужчина был одет в серую куртку, темно-синие джинсы, черную кофту и туфли такого же цвета, а также кепку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о том, где может находиться Владимир Турасов, просят позвонить по номеру 8(800) 700-54-52.

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Дмитрий Н. Мотовилов|22.10.2019 19:35|

прозвище Тур мог получить исключительно сильный, храбрый и добродетельный человек. Чаще всего такие прозвания давались людям, отличившимся на поле битвы, в знак уважения и признания их воинской доблести. В вологодских и новгородских говорах даже присутствовало прилагательное «туровый», означавшее скорый, быстрый, прыткий, бойкий.

Кроме того, тур (турок) - печной столб, основанье (нога) которого пестро расписывалось яркими красками. Исходя из этого, прозвище могло быть дано предку-ремесленнику, занимавшемуся либо росписью, либо строительством печей.

Также не исключена вероятность, что фамилия Турасов может принадлежать к древнейшему типу семейных прозвищ, образованных от географических названий. В этом случае, возможно, родоначальник фамилии являлся выходцем из деревни Турасы (Турачи) Илишевского района Башкортостана. Данное поселение на реке Ауште было известно еще в 1693 году и относилось к 6 юрте 10-го кантона Тогузларской тюбы Енейской волости.

Предполагаемым родоначальником фамилии является Иван Владимирович Турасов, который в 1499 году был воеводой в Чердыни.

Поскольку процесс формирования фамилий был достаточно длительным, в настоящий момент о точном месте и времени возникновения фамилии Турасов говорить сложно. Однако с уверенностью можно утверждать, что она принадлежит к числу древнейших русских семейных именований.

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