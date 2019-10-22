22.10.2019 | 18:08

Волонтеры регионального отделения «Лиза Алерт» разыскивают 48-летнего Владимира Валерьевича Турасова. 13 октября мужчина ушел из дома в Пензе, и с тех пор его местонахождение остается неизвестным.

Рост пропавшего 178 см, телосложение худощавое, волосы темные короткие, глаза серые.

В день исчезновения мужчина был одет в серую куртку, темно-синие джинсы, черную кофту и туфли такого же цвета, а также кепку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о том, где может находиться Владимир Турасов, просят позвонить по номеру 8(800) 700-54-52.