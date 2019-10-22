Волонтеры регионального отделения «Лиза Алерт» разыскивают 48-летнего Владимира Валерьевича Турасова. 13 октября мужчина ушел из дома в Пензе, и с тех пор его местонахождение остается неизвестным.
Рост пропавшего 178 см, телосложение худощавое, волосы темные короткие, глаза серые.
В день исчезновения мужчина был одет в серую куртку, темно-синие джинсы, черную кофту и туфли такого же цвета, а также кепку.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о том, где может находиться Владимир Турасов, просят позвонить по номеру 8(800) 700-54-52.
прозвище Тур мог получить исключительно сильный, храбрый и добродетельный человек. Чаще всего такие прозвания давались людям, отличившимся на поле битвы, в знак уважения и признания их воинской доблести. В вологодских и новгородских говорах даже присутствовало прилагательное «туровый», означавшее скорый, быстрый, прыткий, бойкий.
Кроме того, тур (турок) - печной столб, основанье (нога) которого пестро расписывалось яркими красками. Исходя из этого, прозвище могло быть дано предку-ремесленнику, занимавшемуся либо росписью, либо строительством печей.
Также не исключена вероятность, что фамилия Турасов может принадлежать к древнейшему типу семейных прозвищ, образованных от географических названий. В этом случае, возможно, родоначальник фамилии являлся выходцем из деревни Турасы (Турачи) Илишевского района Башкортостана. Данное поселение на реке Ауште было известно еще в 1693 году и относилось к 6 юрте 10-го кантона Тогузларской тюбы Енейской волости.
Предполагаемым родоначальником фамилии является Иван Владимирович Турасов, который в 1499 году был воеводой в Чердыни.
Поскольку процесс формирования фамилий был достаточно длительным, в настоящий момент о точном месте и времени возникновения фамилии Турасов говорить сложно. Однако с уверенностью можно утверждать, что она принадлежит к числу древнейших русских семейных именований.