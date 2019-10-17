В среду, 16 октября, тихая охота обернулась для жителя одного из сел Пензенской области опасной находкой. Утром пенсионер отправился в лес, но вместо грибов обнаружил предметы, похожие на артиллерийские снаряды.
Об этом он немедленно сообщил в правоохранительные органы. На место выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН.
«В ходе осмотра взрывотехники идентифицировали находку как артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны со следами сильной коррозии, общим количеством 12 единиц», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
После осмотра правоохранители забрали снаряды. В дальнейшем их уничтожат.
«Взрывотехники напоминают, что при обнаружении подозрительных предметов следует сообщить в правоохранительные органы. Ни в коем случае нельзя самостоятельно их перемещать либо брать в руки», - предупредили в пресс-службе ведомства.
penzainform.ru писал(a):Нужно брать ноги в руки и валить подальше.