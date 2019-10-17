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Происшествия | В Пензенской области грибник наткнулся в лесу на боеприпасы

17.10.2019|09:25
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В среду, 16 октября, тихая охота обернулась для жителя одного из сел Пензенской области опасной находкой. Утром пенсионер отправился в лес, но вместо грибов обнаружил предметы, похожие на артиллерийские снаряды.

Об этом он немедленно сообщил в правоохранительные органы. На место выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН.

«В ходе осмотра взрывотехники идентифицировали находку как артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны со следами сильной коррозии, общим количеством 12 единиц», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

После осмотра правоохранители забрали снаряды. В дальнейшем их уничтожат.

«Взрывотехники напоминают, что при обнаружении подозрительных предметов следует сообщить в правоохранительные органы. Ни в коем случае нельзя самостоятельно их перемещать либо брать в руки», - предупредили в пресс-службе ведомства.

Источник — фото vk.com/rosgvardpenza
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Гость|17.10.2019 09:38|

penzainform.ru писал(a):

либо брать в руки», -
Нужно брать ноги в руки и валить подальше.

Имя: Гость
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