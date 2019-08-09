09.08.2019 | 17:46

Мертвая береза едва не унесла с собой в мир вечнозеленой чащи людей. Старое засохшее дерево рухнуло во 2-м проезде Кольцова от порыва ветра. Трухлявый ствол переломился пополам.

Дмитрий заехал домой пообедать в компании с супругой.

«Просидели полчаса, слышим - грохот. Думали, крышу снесло, ветер. Выбегаем - не пойми что, свет дома сразу оборвался, искры побежали. Подбегаем, здесь искрит - такой подарок! В течение трех месяцев мы звонили в «Горстрой» и в администрацию, там сказали, что надо приехать в администрацию и написать заявление, без этого никто не будет пилить», - рассказал Дмитрий Кузминов.

В официальной бумаге Дмитрий указывал, что дерево давно засохло и рано или поздно упадет на головы людей, узкая улица нуждается в избавлении от потенциальной опасности. Решение вопроса затерялось в суматохе городских будней.

А вот у бабушки двоих внуков в критический момент сработал инстинкт самосохранения.

«У меня двое близняшек по 10 месяцев. Поставлю коляску, они у меня здесь спят. Бог упас от того, что я сюда коляску не поставила. И внук (4 годика) тоже тут гуляет. Бабушка всегда здесь сидит старенькая - сядет на лавочке и сидит», - сообщила Анна Кузьминова.

В проезде Кольцова есть еще несколько полувековых больных берез, которые могут в любой момент рухнуть на землю, придавив кого-нибудь.