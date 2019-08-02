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Происшествия | В Заречном 80-летняя женщина потушила пожар на улице Ленина

02.08.2019|11:24
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Рано утром в пятницу, 2 августа, в Заречном случился пожар в одной из квартир дома № 2 на улице Ленина. 80-летняя хозяйка жилья сама позвонила спасателям - в 5:02.

«На место незамедлительно выехали 16 человек личного состава и 5 единиц спецтехники. Когда пожарные прибыли, на этаже, где расположена квартира, было заметно слабое задымление. Возгорание женщина сумела ликвидировать сама, что не позволило огню распространиться дальше», – сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на начальника центра противопожарной пропаганды и общественных связей СУ ФПС № 22 МЧС России Светлану Стульникову.

По ее мнению, пожилая зареченка действовала очень грамотно, правильно оценив свои силы.

В итоге площадь возгорания составила всего один квадратный метр. Предполагается, что его причиной стало короткое замыкание в светильнике.

Источник — фото zarpressa.ru
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