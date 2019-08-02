02.08.2019 | 11:24

Рано утром в пятницу, 2 августа, в Заречном случился пожар в одной из квартир дома № 2 на улице Ленина. 80-летняя хозяйка жилья сама позвонила спасателям - в 5:02.

«На место незамедлительно выехали 16 человек личного состава и 5 единиц спецтехники. Когда пожарные прибыли, на этаже, где расположена квартира, было заметно слабое задымление. Возгорание женщина сумела ликвидировать сама, что не позволило огню распространиться дальше», – сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на начальника центра противопожарной пропаганды и общественных связей СУ ФПС № 22 МЧС России Светлану Стульникову.

По ее мнению, пожилая зареченка действовала очень грамотно, правильно оценив свои силы.

В итоге площадь возгорания составила всего один квадратный метр. Предполагается, что его причиной стало короткое замыкание в светильнике.