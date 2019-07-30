30.07.2019 | 17:41

В понедельник, 29 июля, в Кузнецком районе двое детей пострадали от нападения собак. Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД, оба ребенка оказались в больнице.

Первый случай произошел в селе Пионер. К 13-летней девочке подбежала на улице бродячая собака и укусила ее.

В селе Татарский Канадей от собачьих зубов пострадал 8-летний мальчик. Он зашел в чужой двор и приблизился к псу, сидевшему на цепи. Животное укусило его несколько раз.

29 апреля в Кузнецке собака набросилась на 11-летнего мальчика, возвращавшегося домой из творческого центра, и укусила его за руку.