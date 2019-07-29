В Шемышейке возбудили уголовное дело по факту смерти 32-летнего слесаря аварийно-восстановительных работ ООО «ЖКХ».
Следствие установило, что днем 20 июля мужчина напротив одного из домов на улице Октябрьской вел подготовку к разработке грунта в местах защиты сетей водоснабжения и устройства средств технического регулирования.
В какой-то момент грунт обвалился и слесарь умер на месте, получив травмы, несовместимые с жизнью.
«Произошедшее стало возможным из-за нарушений требований охраны труда, допущенных при производстве работ», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства гибели мужчины, выявляются представители организации, ответственные за соблюдение требований охраны труда.
дальше будет только хуже и хуже