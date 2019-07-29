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Происшествия | В Шемышейке слесарь погиб на работе при обвале грунта

29.07.2019|16:25
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В Шемышейке возбудили уголовное дело по факту смерти 32-летнего слесаря аварийно-восстановительных работ ООО «ЖКХ».

Следствие установило, что днем 20 июля мужчина напротив одного из домов на улице Октябрьской вел подготовку к разработке грунта в местах защиты сетей водоснабжения и устройства средств технического регулирования.

В какой-то момент грунт обвалился и слесарь умер на месте, получив травмы, несовместимые с жизнью.

«Произошедшее стало возможным из-за нарушений требований охраны труда, допущенных при производстве работ», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства гибели мужчины, выявляются представители организации, ответственные за соблюдение требований охраны труда.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость|29.07.2019 16:55|

дальше будет только хуже и хуже

Гость|29.07.2019 17:18|

Просто грунт играет, этим объясняется всё раздолбайство в Пензе

Гость|29.07.2019 17:58|

По ямама и траншеям лазить опасная работа. Бывает выскакивают в последнюю минуту.Cтенки траншей необходимо укреплять (доски, металлический шпунт и тп) Дорого да и плеватьна работяг.

Имя: Гость
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