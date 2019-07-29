29.07.2019 | 16:25

В Шемышейке возбудили уголовное дело по факту смерти 32-летнего слесаря аварийно-восстановительных работ ООО «ЖКХ».

Следствие установило, что днем 20 июля мужчина напротив одного из домов на улице Октябрьской вел подготовку к разработке грунта в местах защиты сетей водоснабжения и устройства средств технического регулирования.

В какой-то момент грунт обвалился и слесарь умер на месте, получив травмы, несовместимые с жизнью.

«Произошедшее стало возможным из-за нарушений требований охраны труда, допущенных при производстве работ», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства гибели мужчины, выявляются представители организации, ответственные за соблюдение требований охраны труда.