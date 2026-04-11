В российских школьниках захотели разжечь страсть к одной теме

Депутат Госдумы Марина Ким считает необходимым вернуть в школьный курс астрономию в виде отдельного предмета. Это поможет разжечь страсть школьников к космосу, считает она. Такое мнение политик высказала в беседе с Life.ru на полях Российского космического форума.

«Мы сегодня говорили о важном для государства лайфхаке: как сделать так, чтобы у нас родилось новое поколение Гагариных и Циолковских? Я считаю, что для этого нужно вернуть в школы отдельный предмет "астрономия"», - заявила депутат.

Ким напомнила, что в Советском Союзе школьники изучали астрономию отдельным курсом и знакомились с космосом детально. «Зачем убрали этот курс - не очень понятно», - указала она.

Более того, по словам депутата, начинать изучение космоса можно начинать уже в детском саду. Затем продолжать на уроках естествознания в начальной школе, а в старших классах погружаться в это более детально.

Ранее были названы распространенные среди россиян мифы о космосе. Так, лишь половина россиян (51 процент) знает, что в космосе нет звука, еще 71 процент считают, что у Луны есть «темная сторона».

