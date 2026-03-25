Россиянам назвали самые доходные творческие профессии

В России самыми доходными творческими профессиями стали арт-директор, дизайнер интерьеров, шеф-повар и геймдизайнер. Об этом заявила HR-эксперт Зулия Лоикова. Ее процитировало НСН.

При этом она обратила внимание, что на заработок влияет несколько факторов. Во-первых, оплата может варьироваться от проекта к проекту. Во-вторых, важен вопрос получения роялти. В-третьих, нельзя игнорировать неопределенность рынка, который серьезно изменился с появлением искусственного интеллекта.

Лоикова рассказала, что очень хорошо платят UX-дизайнерам, копирайтерам в медицине. Также можно выделить арт-директоров, которые могут быть выходцами из графического дизайна, контент-мейкерства.

На второе место она поставила дизайнеров интерьеров, а затем кондитеров, шеф-поваров и стилистов. У последних доход может достигать 300 и 500 тысяч рублей.

Ранее экономист Алексей Зубец заявил, что искусственный интеллект не способен совершать открытия, поэтому, для того чтобы избежать увольнения из-за конкуренции со стороны этой технологии, нужно получать творческую профессию.

