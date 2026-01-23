Заявивший о похищении российский подросток нашелся

В стране и мире

Заявивший о похищении российский подросток нашелся
Печать
Telegram

Пропавший в Красноярске 14-летний подросток нашелся. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мальчик был в съемной квартире вместе с неизвестной девушкой. С ним все в порядке. Его обнаружили полицейские, уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Накануне бизнесмен обратился к следователям с заявлением о пропаже и возможном похищении 14-летнего сына.

Предварительно, подросток ушел из дома с неизвестным человеком вечером в четверг, 22 января, и не вернулся. После этого его отцу поступило сообщение с требованием выкупа, а затем и видеообращение самого ребенка. В нем мальчик просил выполнить выдвинутое требование.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
полиция похищение поиск
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!