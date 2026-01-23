Заявивший о похищении российский подросток нашелся

Пропавший в Красноярске 14-летний подросток нашелся. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мальчик был в съемной квартире вместе с неизвестной девушкой. С ним все в порядке. Его обнаружили полицейские, уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Накануне бизнесмен обратился к следователям с заявлением о пропаже и возможном похищении 14-летнего сына.

Предварительно, подросток ушел из дома с неизвестным человеком вечером в четверг, 22 января, и не вернулся. После этого его отцу поступило сообщение с требованием выкупа, а затем и видеообращение самого ребенка. В нем мальчик просил выполнить выдвинутое требование.