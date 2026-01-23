Ветеринар назвал пять худших пород собак

Ветеринар из ЮАР по имени Амир Анвари назвал пять худших пород собак. О них он рассказал в своем TikTok-аккаунте.

Анвари заявил, что никогда не завел бы французского бульдога. Хоть они ему и нравятся, у этой породы слишком часто появляются проблемы со здоровьем, в частности с дыханием, кожей и спиной. По словам ветеринара, завести бульдога — обречь себя выплачивать огромные деньги ветклиникам.

Вторая порода собак, которая не нравится Анвари, — бостон-терьеры. Он признался, что у этой неприязни нет рациональных причин. Просто ему кажется, что они никогда не улыбаются, и их нельзя сделать счастливыми.

Также ветврач никогда бы не завел хаски. Он объяснил, что они слишком громкие и непослушные, как маленькие дети. Кроме того, хаски очень энергичны, и от них остается множество шерсти. «У меня будет ПТСР от этой породы», — добавил Анвари.

Кроме того, Анвари не стал бы покупать малинуа. По его словам, эта порода требует слишком много времени и усилий. Пятой проблемной породой он назвал такс. Врач отметил, что щенки таксы очень милые, но во взрослом возрасте они превращаются в демонов. «Откуда столько гнева в такой крошечной сосискообразной собаке?» — задался вопросом он.

Анвари также рассказал, что у такс слишком хрупкий позвоночник. Они могут так прыгнуть, что их задние лапы парализует. Из-за этого им придется делать сложную дорогостоящую операцию.

Ранее ветеринар Анастасия Горелова перечислила породы собак, у которых чаще всего бывают проблемы со здоровьем. Среди них мальтипу и немецкие овчарки.

Фото pxhere.com.