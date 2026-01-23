Россиянам назвали улучшающую сон и снижающую тревогу сладость

Диетолог Марина Макиша в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвала сладость, которая снижает тревогу и улучшает сон. В выпуске, доступном на платформе «Смотрим», уточнялось, что речь идет о халве.

Макиша рассказала, что в халве содержится магний, необходимый для нормальной работы нервной системы. По ее словам, восточная сладость поможет восполнить дефицит этого микроэлемента, благодаря чему человек будет чувствовать себя спокойнее.

Кроме того, отметила диетолог, в халве есть витамины группы B, в частности, витамин B6. Этот элемент нужен для того, чтобы сон был качественный и глубокий, заявила Макиша.

Наконец, подчеркнула специалистка, в сладости содержится витамин Е. «Витамин Е — очень мощный антиоксидант, который защищает и сосуды, и клетки мозга от повреждения. И в том числе прекрасно влияет на состояние кожи», — объяснила она.

Ранее иммунолог Андрей Продеус рассказал о десерте, защищающем от рака. Таковым врач счел японское пирожное моти.