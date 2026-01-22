В России предложили ввести налоговый вычет для молодоженов

В России предложили ввести налоговый вычет в размере до 300 тысяч рублей для молодоженов. Такую инициативу выдвинул зампредседателя Всемирного русского народного собора и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов, его цитирует News.ru.

По словам парламентария, подобная опция станет существенной помощью для студенческих пар и молодых специалистов, которые хотят начать совместную жизнь.

Свадьба - очень затратное дело. Государство обязано протянуть руку помощи в этот важный момент. Инициатива, позволяющая каждому из супругов вернуть до 150 тысяч рублей за услуги по организации торжества, - это своевременный и правильный шаг.

Возврат части средств, потраченных на фотографа или, например, аренду зала, станет ощутимым подспорьем, особенно для студенческих пар и молодых специалистов, - пояснил он.

Ранее в России предлагали законопроект, устанавливающий новый налоговый вычет - за ветеринарные услуги. Авторы документа предлагают дополнить статью Налогового кодекса о социальных налоговых вычетах возможностью оформить и получить вычет за лечение питомцев, а также за покупку ветеринарных лекарств.