Россиянам рассказали о возможности уйти на пенсию пораньше

Выйти на пенсию по старости на общих основаниях в 2026 году смогут мужчины, которым исполнится 64 года, и женщины в возрасте 59 лет. Более подробно о главных особенностях получения пенсионной выплаты рассказал профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, передает агентство «Прайм».

По его словам, для назначения страховой пенсии по старости, включая досрочную, гражданину нужно получить минимум 15 лет страхового стажа. Кроме того, потребуется 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Если стажа будет не хватать, то его можно «докупить» за счет добровольных страховых взносов, однако не более половины от необходимого, то есть максимум 7,5 года. Впрочем, это правило не распространяется на самозанятых, поскольку они могут добирать стаж без ограничений, добавил эксперт.

Досрочно выйти на пенсию в 2026 году могут мужчины в 62 года, если накопили 42 года стажа, и женщины в возрасте 57 лет, если у них имеется стаж в 37 лет. В расчет берутся периоды, за которые шли начисление и уплата страховых взносов. Также засчитываются и нестраховые периоды, регламентированные в законе. К примеру, служба в армии или уход за ребенком, отметил профессор.

Между тем рождение и воспитание детей является основанием для значительного снижения возраста выхода на пенсию, когда речь идет о многодетных матерях. Матери троих детей могут оформить пенсионные выплаты в 57 лет, четверых детей — в 56 лет.

«Если же в семье пятеро и более детей, пенсия по старости может быть назначена уже в 50 лет», — рассказал Виноградов.

