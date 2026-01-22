Россиянам раскрыли способы защиты детей от киберпреступности

Число киберпреступлений стабильно растет с каждым годом, и сегодня злоумышленники обладают достаточно эффективным арсеналом средств для совершения результативных атак на все группы населения, но в отдельной группе риска — дети, предупредила исполнительный директор компании «Киберпротект» Елена Бочерова. Способы защиты несовершеннолетних от кибермошенников специалист раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Бочеровой, неосознанное использование интернета и гаджетов детьми влечет целый ряд негативных последствий, в том числе на физическое и эмоциональное здоровье ребенка.

«Другой проблемой может стать качество потребляемого ребенком цифрового контента, доступ к нежелательной или даже опасной информации. В интернете дети могут стать жертвой травли, кибербуллинга и моббинга или попасть под влияние кибермошенников. Особенно этому способствует размещение избыточной информации, которой с особой легкостью делятся дети в силу своего небольшого жизненного опыта и только формирующегося критического мышления», — рассказала эксперт.

Самым простым решением является установка систем родительского контроля, указала Елена Бочерова. Как дополнительный элемент стоит применять системы фильтрации трафика, которые позволяют осуществлять безопасный поиск в браузере, блокируя сайты для взрослых, доступ к опасным сайтам и защищая от мошенников. Также многие мобильные операторы предлагают услуги по фильтрации трафика, где частично реализован функционал систем родительского контроля.

Собеседница «Ленты.ру» предупредила, что, несмотря на всю защиту и ограничения, рано или поздно ребенок может столкнуться с угрозами в цифровом пространстве. Поэтому родителям и учителям необходимо обратить внимание детей на цифровую гигиену и научить их распознавать киберугрозы, как им противодействовать, а также минимизировать свой цифровой след.

«Цифровой след — это информация, которая остается и аккумулируется в Интернете при его использовании. Он может быть активным и пассивным. Активный цифровой след формируем мы сами, публикуя о себе информацию в Сети. Пассивный же собирается по умолчанию при использовании сайтов, различных сетевых сервисов и умных устройств», — объяснила эксперт.

Бочерова добавила, что полностью скрыть цифровой след нельзя, но его можно и нужно минимизировать.

«Сделать это можно следующим образом: максимально сократить источники информации о вас, удалить ненужные учетные записи и по возможности воспользоваться так называемым «правом на забвение»; убрать со страниц своих социальных сетей и прочих ресурсов следующую информацию: адреса места жительства, работы и учебы, данные с номерами автомобилей, телефонов, удостоверений личности (в том числе устаревших), фото билетов и информацию о длительном отсутствии», — рекомендовала она.

Также специалист посоветовала ограничить доступ к своим страницам в социальных сетях и мессенджерах, использовать сайты, которые применяют безопасный протокол коммуникации https и регулярно очищать файлы cookie.

В заключение Бочерова отметила, что стоит использовать отечественные браузеры, потому что они полностью соответствуют требованиям российского законодательства, а также собеседница призвала россиян отказаться от использования публичных Wi-Fi-сетей.

Ранее стало известно, что Правительство России внесло в Государственную Думу около 20 инициатив, направленных на противодействие кибермошенничеству, закрепляя результаты первого пакета мер.

Руководитель рабочей группы по выработке подхода к регулированию контента, созданного с применением ИИ, Общественного совета при Минцифры России, генеральный директор digital-агентства «Интериум» Валерий Сидоренко отметил, что любые такие решения всегда выглядят «закручиванием гаек», но только если смотреть на них в отрыве от реальности.