Цены на компьютеры в России взлетят

25.11.2025 | 12:34

После новогодних каникул стоимость компьютерной техники в России взлетит на 10 процентов по сравнению с началом четвертого квартала текущего года в связи с ростом закупочных цен. Об этом со ссылкой на нескольких дистрибьюторов и менеджера одного из производителей компьютеров пишут «Известия».

Основной причиной они называют подорожание оперативной памяти на мировом рынке из-за сервисов, связанных с искусственным интеллектом. По оценкам издания The Commercial Times, в 2025 году цены на чипы выросли более чем на 170 процентов. Например, в сентябре Samsung поднял стоимость ряда чипов памяти сразу на 60 процентов.

Компьютеры и ноутбуки по новым ценам уже куплены поставщиками, а до прилавков магазинов они доберутся примерно месяца через полтора. Не исключен и резкий рост стоимости смартфонов из бюджетного ценового сегмента - на 2,5-5 тысяч для аппаратов, которые сейчас продаются в ценовом диапазоне 7-15 тысяч рублей.

Руководитель направления «Ноутбуки» компании diHouse Ирина Бабина отметила, что даже до нового повышения цен продажи компьютерной техники в штуках падают. Ранее СМИ указывали, что продажи смартфонов и ноутбуков в январе-сентябре просели на 20 и 15 процентов в натуральном и на 25 и 20 процентов в денежном выражении соответственно.

Ранее эксперты предупредили, что дополнительно техника для россиян подорожает из-за так называемого технологического сбора, который правительство вводит для электроники по аналогии с утилизационным сбором для автомобилей. Максимальная сумма сбора предварительно составит пять тысяч рублей.

Фото pxhere.com.