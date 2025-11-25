Россияне начали отказываться от платежей лицом

25.11.2025 | 10:05

В третьем квартале текущего года объем оплаты по биометрии сократился на 15 процентов в денежном и номинальном выражении до 37,9 миллиарда рублей и 49,1 миллиона операций. Об этом со ссылкой на данные Банка России пишет «Коммерсантъ».

Снижение в этом сегменте наблюдается впервые за всю историю наблюдений с начала 2024 года. Еще во втором квартале показатели росли почти в 1,5 раза - до 44,7 миллиарда рублей и 58,1 миллиона операций.

Общее количество безналичных платежей за июль-сентябрь выросло на 13 процентов, в том числе на 2 процента с помощью карт и на 11 процентов - через QR-коды. Так что россияне отказываются именно от платежей лицом.

Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров видит причину такой динамики в отсутствии целевой разъяснительной работы со стороны государства.

По его словам, население воспринимает биометрию «отрицательно-нейтрально», поэтому активные участники рынка уже начинают предлагать альтернативу, например оплату ладонью. При этом граждане до сих пор не могут понять преимущества оплаты биометрией и не видят причин вовлекаться в процесс, кроме «модности и молодежности».

Глава Ассоциации участников рынка электронных денег Виктор Достов также считает, что люди устают от обилия платежных технологий, которые пытаются навязать им банки. «Различные QR-коды, биометрия, NFC-платежи - а особой разницы, кроме премий от банков, для большинства клиентов нет», - объяснил эксперт.

Рост в предыдущие кварталы, считает он, происходил за счет активной аудитории, которой интересно все новое, но этот ресурс не бесконечен.

Впрочем, МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков напомнил, что активнее всего новые технологии пробуют студенты, а в июле и августе многие уезжают из больших городов туда, где платежи по биометрии менее представлены.

Ранее в Центробанке сообщили, что в третьем квартале объем наличных денег в обращении вырос на 659 миллиардов рублей, что почти в 5 раз больше, чем в тот же период годом ранее.

Фото pxhere.com.