Любовь к рыбалке толкнула россиянина на расправу

Двое рыбаков поссорились из-за места для рыбалки в Цимлянском районе Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.
По данным канала, мужчины не смогли решить, кто из них займет лучшее место для рыбалки. Конфликт быстро перешел в стрельбу - один их них схватил пневматическую винтовку и выстрелил в другого.
Потерпевшего без признаков жизни нашли в машине на обочине.
Стрелявшего в него рыбака задержали.
