Любовь к рыбалке толкнула россиянина на расправу

14.08.2025 | 13:09

Двое рыбаков поссорились из-за места для рыбалки в Цимлянском районе Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По данным канала, мужчины не смогли решить, кто из них займет лучшее место для рыбалки. Конфликт быстро перешел в стрельбу - один их них схватил пневматическую винтовку и выстрелил в другого.

Потерпевшего без признаков жизни нашли в машине на обочине.

Стрелявшего в него рыбака задержали.

