В Госдуме рассказали о наказании за поиск экстремистского контента

19.07.2025 | 09:27

Россиян не будут наказывать за случайный просмотр в интернете экстремистского контента. Об этом у себя в Telegram-канале заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, комментируя соответствующие поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП).

По словам депутата, признанные экстремистскими материалы не находятся в свободном доступе, поскольку такой контент в России блокируется и на просторах «легального Рунета» без использования VPN его встретить невозможно. При этом он допустил, что граждане могут столкнуться с подобными материалами при использовании VPN на иностранных платформах.

«Они (экстремистские материалы - Прим. «Ленты.ру») могут случайно попасть вам в поисковую выдачу или быть предложены для прослушивания или просмотра. Если вы сделаете это случайно, этого, опять же, никто не заметит и никакой ответственности за это не последует», - заверил Боярский.

Парламентарий добавил, что предлагаемые поправки при вступлении в силу коснутся узкого круга лиц, которые злонамеренно интересуются экстремистским контентом, вследствие чего могут совершить преступление в реальной жизни. Он также заявил о необходимости выявлять и штрафовать таких лиц. «Это тоже делается для вашей безопасности», - сказал Боярский.

17 июля Госдума во втором чтении приняла поправки о наказании за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов. В случае вступления нововведений в силу штраф для граждан за такое нарушение составит от трех до пяти тысяч рублей.

Перед этим первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин заявил, что россиян не будут наказывать за использование Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Сенатор пояснил, что ответственность будет наступать только за умышленный поиск и доступ к контенту, который включен Минюстом в список экстремистских материалов по решению суда.