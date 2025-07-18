Четырехсантиметрового червя достали из глаза россиянки

18.07.2025 | 12:57

В Кемерово врачи достали четырехсантиметрового червя из глаза пациентки. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

Россиянка обратилась в поликлинику с жалобами на образовавшийся пузырь на белке глаза. Специалисты выяснили, что к ней подселился гельминт. Чаще всего ими заражают кровососущие насекомые, которые переносят личинки. Попадая в человеческий организм, паразит начинает расти и мигрировать под кожей.

Горожанку после оказания помощи выписали домой.

До этого стало известно, что в Сибири у женщины из глаза извлекли 13-сантиметрового червя. Россиянка подцепила паразита на отдыхе.

Микрофиллярия прижилась в организме после укуса комара.

Еще раньше в Саратовской области хирурги избавили женщину от 12-сантиметрового червя.