Сетевое издание|18+|Воскресенье|13 июл 2025|18:56
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Избившего двух девочек молотком россиянина арестовали

Печать
Telegram

Избившего двух девочек молотком россиянина арестовали до 11 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на заявление представителей подмосковной прокуратуры.

Инцидент с участием 16-летнего задержанного произошел в Домодедово в первой половине июля. Юноша накинулся на школьниц с молотком и залил их перцовым баллончиком. В итоге пострадавших доставили в местную больницу, а одна из потерпевших оказалась в реанимационном отделении.

По факту нападения представители правоохранительных органов завели уголовное дело. Задержанный признал свою вину в совершении нападения, но раскаиваться не стал. Юноша объяснил свои действия ненавистью к женщинам (мизогиния). Подобная идеология подразумевает дискриминацию по половой принадлежности, а ее последователи считают, что представительницы слабого пола априори хуже, чем мужчины.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о расследовании уголовных дел о нападении на двух девочек в Московской области. Задержанному, как уточняется, грозит наказание, предусмотренное Уголовным кодексом за покушение на убийство нескольких лиц.

Пострадавшими оказались девочки 13 и 16 лет. Старшая приняла на себя удары от нападавшего, а младшая попыталась сбежать. Вскоре после инцидента ее нашли без сознания неподалеку от места происшествия, в лесу.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте