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В стране и мире

Два ребенка погибли на песчаном карьере в российском регионе

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Игры четверых детей на песчаном карьере около села Малета в Забайкалье обернулись гибелью двоих из них. Об этом сообщает СУ СКР по Забайкальскому краю.

Как стало известно, происшествие произошло 12 июля. Правоохранители получили сообщение о гибели двух детей — 10-летнего мальчика и 11-летней девочки, их тела обнаружили на территории бывшего песчаного карьера.

«По данным следствия, четверо малолетних детей играли без присмотра взрослых на территории бывшего песчаного карьера. Из-за обвала грунта двое детей оказались засыпанными и погибли», — говорится в сообщении. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение по неосторожности смерти двум лицам»).

Следователи уже осмотрели тела погибших и допросили родителей. Им предстоит допросить очевидцев и изучить обстановку в семьях. Кроме того, будет произведено несколько судебных медицинских экспертиз для установления причин смерти.

Ранее сообщалось, что два ребенка скончались из-за отравления ягодами в Ровном Саратовской области.

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Источник — lenta.ru
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