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В стране и мире

В центре России возникла проблема со свиньями

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Средняя стоимость килограмма живой свиньи в Центральном федеральном округе (ЦФО) России в первом полугодии выросла на 15 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 145 рублей, что в 1,5 раза выше инфляции. Об этом со ссылкой на данные Национального союза мясопереработчиков (НСМ) пишут «Ведомости».

При этом за последний месяц рост цен составил 7,1 процента, так что к концу июня килограмм подорожал уже до 158,5 рубля. Динамика в ЦФО является значимой для всей России, потому что на регион приходится 54 процента всего производства в стране.

Речь идет о ценах для производителей, которые не сразу транслируются в стоимость конечного продукта. Но в случае сохранения динамики мясоперерабатывающим предприятиям придется поднимать цены.

Сильнее всего подорожали свиные отрубы, которые используются для производства вареных колбас и сосисок. Тримминг, содержащий половину постного и половину жирного мяса, вырос в цене с начала года на треть, а с пропорцией 80 на 20 - на 9 процентов.

Замгендиректора по экономике производителя колбасных изделий «Ремит» Илья Макушкин оценил рост стоимости полутуш на рынке как рекордный. Свиные отрубы, по его словам, в среднем за год подорожали на четверть.

Вместе с тем топ-менеджер крупного производителя свинины напомнил, что себестоимость производства свинины за прошлый год тоже выросла на четверть. Поэтому, подчеркнул он, нынешний рост цен является не более чем следствием прошлогодних процессов.

В аналитической компании NTech связали повышение стоимости товара со снижением производства свинины. В общей сложности в ЦФО оно упало на шесть процентов. В «Мираторге» объяснили недостижение целевых показателей потерей части комплексов в Курской области и приостановкой работы предприятий в Брянской области.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила торговые сети и отраслевые объединения о недопустимости необоснованного подорожания мяса.

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Источник — lenta.ru
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