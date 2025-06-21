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В стране и мире

Россиянам назвали снижающую давление привычку

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Кардиолог Герман Гандельман назвал в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале привычку, снижающую давление. Выпуск с объяснением специалиста доступен на сайте телеканала.

По его словам, если пять дней в неделю гулять по 30 минут в день, то артериальное давление снизится.

«А как результат - снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний в среднем на 20 процентов», - подчеркнул кардиолог.

Офтальмолог Михаил Коновалов добавил, что регулярные прогулки улучшают настроение, снижают риск появления депрессии и уменьшают тревожность. По его словам, во время ходьбы выделяются эндорфины - гормоны радости.

Ранее Малышева предостерегла россиян от тяжелейшего напитка. Она призвала не пить соленую минеральную воду, так как она может провоцировать отеки и повышать артериальное давление.

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Источник — lenta.ru
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